▷ 升幅主因旅遊及進出香港交通費用上升

▷ 耐用物品、衣履、電力等類別價格按年下跌 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》統計處今日公布2025年12月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，去年12月份整體消費物價與一年前同月比較，上升1.4%，較去年11月份的相應升幅(1.2%)為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在去年12月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，亦較去年11月份(1.0%)為高。按年升幅擴大主要是由於旅遊費用和進出香港交通費用上升所致。經季節性調整的綜合消費物價指數，截至2025年12月止的三個月的平均每月升幅為0.2%，而截至2025年11月止的三個月的相應升幅為0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2025年12月份的按年升幅分別為1.5%、1.3%及1.4%，而2025年11月份的相應升幅分別為1.5%、1.1%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在2025年12月份的按年升幅分別為1.0%、1.2%及1.4%，在2025年11月份的升幅則分別為0.9%、1.0%及1.1%。另一方面，綜合消費物價指數2025年12月份錄得按年跌幅的類別為耐用物品（下跌2.6%）、衣履（下跌1.7%），以及電力、燃氣及水（下跌1.6%）。2025年全年計，綜合消費物價指數較上年上升1.4%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅分別為1.9%、1.3%及1.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.3%、1.0%及1.0%。在2025年第四季，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.3%，而甲類、乙類及丙類消費物價指數分別上升1.4%、1.2%及1.2%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1.1%、1.0%、1.1%及1.2%。政府發言人表示，2025年12月消費物價通脹保持輕微。當月基本綜合消費物價指數按年上升1.2%，2025年全年按年上升1.1%，與前一年相同。各主要組成項目的價格壓力繼續大致受控。展望將來，由於本地成本及外圍價格壓力仍然溫和，整體通脹短期內應保持輕微。(ul)