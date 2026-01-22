22/01/2026 08:34

【開市Ｇｏ】格陵蘭危機緩解美股返漲，中美高官或再會，蘋果新Siri有消息

2026年1月22日【要聞盤點】



1、、受惠於地緣政治局勢降溫及貿易戰陰霾消散，美股周三（21日）全線造好。美國總統特朗普在達沃斯論壇期間宣布，已與北約就格陵蘭問題達成協議框架，並暫緩原定針對歐洲的新一輪關稅制裁。市場避險情緒顯著降溫，資金重新追捧增長型股份，帶動三大指數大幅上揚。道指收市升588點，或1.21%，報49077點；標普500指數升78點，或1.16%，報6875點；納指升270點，或1.18%，報23224點。中國金龍指數升169點。日經期貨截至上午7時59分上升267點。



2、美國總統特朗普宣布就格陵蘭達成未來協議的「框架」，美國將參與該島礦產權益，並撤銷2月1日對歐洲八國徵收新關稅的威脅。據報格陵蘭協議或涉及丹麥將格陵蘭小片土地的主權讓予美國建軍事基地。



3、特朗普表示，其聯儲會主席人選可能只剩一位，他並暗示若鮑威爾卸任後留任理事，日子將不會好過。



4、美國最高法院對特朗普要求罷免聯儲會理事庫克一事保持謹慎，擔心此舉會破壞聯儲會的獨立性。



5、美國財長貝森特表示，不擔心美債拋售問題，並將其與日本國債波動聯繫，稱已與日方保持溝通以穩定市場。



6、特朗普預計美國第四季度經濟增長率達5.4%，核心通脹率1.6%。商務部長盧特尼克預測今年第一季度經濟增長率超過5%。



7、中國副總理何立峰據悉在達沃斯期間與蘋果CEO庫克及多位頂級企業高管會面，展現積極對外溝通姿態。



8、美國財長貝森特表示，與何立峰討論了中美經濟協議的落實情況，並期待再次會面。美國貿易代表格里爾表示，對與中國達成全面貿易協議持不確定態度。



9、香港交易所行政總裁陳翊庭表示，香港IPO排隊企業已超過350家，其中包括保密遞交上市申請的公司。





【焦點股】



AI股：阿里(09988)、百度(09888)、騰訊(00700)

- 據報英偉達行政總裁黃仁勳計劃於1月下旬訪華，力圖重新打開中國市場



蘋概股：比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)、丘鈦科技(01478) 蘋果AI概念股：阿里(09988)、百度(09888)

- 蘋果據悉計劃今年晚些時候對Siri進行重大改版，推出首個AI聊天機器人



新能源車股：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、理想汽車(02015)

- 工信部提倡車企建立新能源汽車產品運行安全狀態監測平台



新世界(00017)

- 據報爭取6月底前出售資產以實現正現金流



長和(00001)

- 未就電訊或零售資產及業務獨立上市作出決定，不時接獲可能交易建議



三桶油：中海油(00883)、中石油(00857)、中石化(00386)

- 據報美國能源部長稱委內瑞拉石油產量短期到中期內可提升30%



內房板塊：碧桂園(02007)、萬科企業(02202)、龍湖集團(00960)

- 住建部部長倪虹表示，加快構建房地產發展新模式，搭建開發、融資、銷售基礎制度



自動駕駛出租車股：百度(09888)、小馬智行(02026)、文遠知行(00800) 人形機械人股：商湯(00020)、優必選(09880)、臥安機器人(06600)

- 馬斯克表示Cybercab自動駕駛出租車與Optimus人形機械人的初期生產速度將「極其緩慢」



邵氏兄弟(00953)

- 黎瑞剛施財技，51億元CMC影視帝國注入邵氏兄弟，邵氏兄弟折讓16%大幅配股支付



南山鋁業國際(02610)

- 擬折讓超6%配股淨籌近20億元拓展電解鋁業務



中國罕王(03788)

- 折讓逾18%配股抽水7.7億元，用於推進澳洲金礦項目



國泰航空(00293)

- 去年12月載客量升22%，香港快運載客量增24%



微創機器人(02252)

- 料全年經調整虧損降超五成至最多2.4億人民幣



龍旗科技(09611)

- 超購1149倍，一手分配率0.2%，暗盤升近17%，今日掛牌



天鴿互動(01980)

- 獲新浪香港折讓1.4%提部分要約增持，今日復牌



【油金報價】



紐約期油下調0.30%，報每桶60.50美元



布倫特期油上漲0.62%，報每桶65.30美元



黃金現貨下跌0.85%，報每盎司4790.50美元



紐約期金下跌0.94%，報每盎司4792.21美元