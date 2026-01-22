22/01/2026 14:27

【侵吞格陵蘭】美媒分析：只要歐洲基金不拋美股，賣出美債恐慌有限

《經濟通通訊社22日專訊》彭博社分析指，歐洲養老基金清倉美債的影響有限，只要養老基金繼續持有規模大得多的美國股票，賣出美國國債不起作用。



在各大交易所乃至本周的達沃斯論壇上，一個熱門話題是揣測歐洲會否拿美國資產做籌碼，報復特朗普有意侵吞格陵蘭。不過，策略師和基金經理表示，現實是，除了操作難度大之外，對美國最大的敞口在於企業而非政府。



丹麥養老基金AkademikerPension要拋售1億美元美債的決定，周二（20日）一度引發市場震盪。但與其持有的逾60億美元美股和公司債相比，1億美元相形見絀。



巴克萊分析師Anshul Pradhan表示，儘管傳言四起，但自特朗普去年4月實施所謂的「解放日」關稅以來，他們「還沒有看到海外大規模拋售的證據。」瑞銀集團CEO Sergio Ermotti也表示，完全剝離美國資產是不可能的。(rc)