22/01/2026 08:53

【聚焦人幣】人行：加快建設人民幣跨境支付體系，推進跨境支付互聯互通

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明22日北京專電》人民銀行15日召開2026年支付結算工作會議。會議要求，2026年支付結算工作要緊密圍繞「十五五」規劃和金融強國建設目標，推動現代化支付體系高質量發展。加快建設人民幣跨境支付體系，推進跨境支付互聯互通，推動跨境支付體系多元化、多層次發展。



會議指出，嚴格實施支付機構穿透式監管和支付業務功能監管，充分發揮行政、自律互補作用，塑造合規致遠的行業健康生態。常態長效做好優化支付服務工作，扎實推進支付普惠，提供便捷安全的支付服務。提升支付系統服務質效，以創新推動行業提質升級。



會議認為，2025年以來，中國人民銀行支付條線支付領域法規制度不斷完善、支付監管和服務水平穩步提升，推動安全高效跨境支付體系建設取得積極進展、境內外支付互聯互通實現重要突破，支付行業邁入高質量發展的全新階段。