22/01/2026 19:02

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 日本央行公布利率決議，預計維持0.75%

《經濟通通訊社22日專訊》日本央行公布議息結果，及美國公布PMI等數據，料為周五（23日）市場焦點。各國重要經濟活動方面，周五本港時間5:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員格林發表講話。晚上6:00pm，歐洲央行總裁拉加德參加世界經濟論壇活動；同一時間，關於全球經濟前景的專題討論會於達沃斯召開。*日本公布CPI，歐元區、德國及英國公布PMI*數據方面，周五日本公布官方指標利率，料維持於0.75%。6:00am（本港時間．下同），澳洲公布1月製造業採購經理人指數。7:30am，日本公布12月消費者物價指數，年率升幅料由2.9%收窄至2.2%。4:30pm，德國公布1月製造業採購經理人指數，料由47升至47.8；1月綜合採購經理人指數料由51.3升至51.7；1月服務業採購經理人指數料由52.7降至52.5。5:00pm，歐元區公布1月綜合採購經理人指數，料由51.5升至51.9；1月服務業採購經理人指數料由52.4升至52.6。5:30pm，英國公布1月製造業採購經理人指數，料維持於50.6；1月綜合採購經理人指數料由51.4升至51.5；1月服務業採購經理人指數料由51.4升至51.7。10:45pm，美國公布1月製造業採購經理人指數，料由51.8升至52；1月綜合採購經理人指數料由52.7升至53；1月服務業採購經理人指數料由52.5升至52.9。11:00pm，美國公布11月領先指標，跌幅料由0.3%收窄至0.2%；1月密歇根大學消費者信心指數料由52.9升至54。在本港，明日公布業績的公司有:彭順國際(06163)等。(wa)