22/01/2026 15:01

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 德祥地產配售融資4.86億港元，吳傑莊參與

▷ 資金擬用於Web3發展，目標成為RWA提供者及發行者

▷ 過去一年半減債13億港元，現有債務低於6億港元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》德祥地產(00199)較早前配售及發輪融資4.86億元，並獲立法會議員吳傑莊參與，資金擬用於Web3發展。其中，增購德祥地產股份的瑞凱主席兼擬任德祥地產執行董事的劉浩然表示，集團擬參與現實世界資產(RWA)發展時，並非只提供服務，而是希望發展成資產提供者的角色，使用存量資產，並晉身成為數字資產發行者，資產是可認證及有清晰權益，並可跟數字資產連接。*吳傑莊:對香港未來發展穩定幣有信心*劉浩然續稱，未來更可以借助代幣化促進資產流通，例如可利便香港人買美國房產，或美國人可在港買房產。將來更可依持幣人偏好擴大連接資產範圍，未來成為組成跨境RWA的案例，供反向研究推演及賦能。*「殼王」陳國強:近年已過退休生活*吳傑莊則稱，公司既支持數字人民幣長遠發展，亦期望港府積極有為突破。他指出，RWA佔全球虛擬資產比例只有7%至8%，且大部分為穩定幣USDT及USDC相關，和地產有關的更低至近零，所以今年是香港發展RWA的起步點。此外，他亦對香港未來發展穩定幣有信心。*德祥地產過去一年半減債13億元，現有債務低於6億元*德祥地產聯席副主席，有「殼王」之稱陳國強則表示近年已過退休生活，並希望找來年輕的劉浩然幫手，助公司找尋新方向，並強調自己做生意多年，向來「窮則變，變則通，不會一成不變」。德祥地產主席張漢傑則稱，集團在過去一年半已售17億元項目套現，減債達13億元，現有債務低於6億元，料3個月內可清償，亦沒有項目涉官司及複雜合約，只餘部分有價值投資物業推行代幣化，已可輕裝轉型。(rh)