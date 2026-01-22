直播中 : hot talk 1點鐘 - 分析格陵蘭事件最新局勢
直播中 : hot talk 1點鐘 - 分析格陵蘭事件最新局勢
26,552.87
-32.19
(-0.12%)
26,551
-19
(-0.07%)
低水2
9,087.99
-34.96
(-0.38%)
5,726.48
-19.82
(-0.34%)
1,485.48億
4,115.19
-1.75
(-0.043%)
4,712.43
-10.64
(-0.225%)
14,269.16
+14.03
(+0.098%)
2,660.45
-13.05
(-0.49%)
89,977.8000
+523.0700
(0.585%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9237
推廣【降醇速】環保裝$199只限22-23/1
恒生指數
26,552.87
-32.19
(-0.12%)
期指
低水2
26,551
-19
(-0.07%)
國企指數
9,087.99
-34.96
(-0.38%)
科技指數
5,726.48
-19.82
(-0.34%)
大市成交
1,485.48億
股票
1,328.03億
(89.401%)
窩輪
55.37億
(3.727%)
牛熊證
102.08億
(6.872%)
即時更新：22/01/2026 13:31
可賣空股票總成交
1,108.35億
主板賣空
185.11億
(16.701%)
半日數據，更新：22/01/2026 12:40
上証指數
成交：9,016.39億
4,115.19
-1.75
(-0.043%)
滬深300
4,712.43
-10.64
(-0.225%)
深証成指
14,269.16
+14.03
(+0.098%)
MSCI中國A50
2,660.45
-13.05
(-0.49%)
比特幣
資料由Binance提供
89,977.8000
+523.0700
(0.585%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9237
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

30
一月
中環 PMQ 元創方｜茶迴2026 中環 PMQ 元創方｜茶迴2026
商場活動 文化藝術
中環 PMQ 元創方｜茶迴2026
推介度：
30/01/2026 - 01/02/2026
免費
06
三月
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026 香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
文化藝術 音樂會
香港體育館｜黃凱芹40年來香港演唱會2026
推介度：
06/03/2026 - 07/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09992 泡泡瑪特00100 MINIMAX-WP00981 中芯國際02259 紫金黃金國際06082 壁仞科技00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.09%
1個月
2.80%
3個月
2.91%
更新：22/01/2026 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,977.80
+523.07
+0.585%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,016.9700
+34.6900
+1.163%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.3140
+0.0080
+2.614%
更新：22/01/2026 13:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處