22/01/2026 11:37
《港元利率》港元拆息全線向上，一個月拆息報2.8厘
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息全線向上，而與樓按相關的一個月拆息終止四連跌報2.80405厘，升7.512基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.90566厘，升7.293基點。
隔夜息報2.08786厘，升43.81基點；一周拆息升31.381基點，報2.51536厘，兩周則升24.119基點，報2.72738厘。長息方面，六個月拆息升1.185基點，報2.94405厘，一年期則升1.351基點，報3厘。
港元匯價今日在7.7975-7.7949之間上落，最新報7.7963。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.08786
|+43.81
|一周
|2.51536
|+31.381
|兩周
|2.72738
|+24.119
|一個月
|2.80405
|+7.512
|兩個月
|2.82798
|+2.798
|三個月
|2.90566
|+7.293
|六個月
|2.94405
|+1.185
|一年
|3
|+1.351
