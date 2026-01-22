22/01/2026 10:00

《基金觀點》普徠仕：黃金創新高印證推動因素仍存，具策略性配置價值

《環富通基金頻道22日專訊》普徠仕(T. Rowe Price)多元資產解決方案策略師兼投資組合經理Matt Bance指，黃金近日突破歷史高位，正好反映該機構長期以來看好黃金作為2026年策略性投資組合分散工具的觀點。然而近期金價突破並非高追訊號，而是印證推動金價的核心因素仍然存在：政策前景欠明朗、金融體系壓力及地緣政治風險持續。



*當實質收益率上升，黃金較債券更具抗跌力*



從資產配置角度而言，普徠仕看好黃金，但對存續期維持偏低比重。在經濟疲弱和實質收益率下跌時期，黃金與債券有望緩衝股市調整帶來的衝擊。然而，當實質收益率上升時，黃金較債券更具抗跌力。此趨勢反映各國央行為分散外匯儲備而持續增持黃金的需求穩固，較少受價格波動影響，令金價走勢逐步擺脫與實質息率的傳統逆向關係。這種結構性支持將會持續。



2026年多項宏觀因素進一步支持這個觀點。以貿易加權計算的美元估值仍處高位，增加下行風險。同時，政策制定更趨反覆，加上央行獨立性備受質疑（最近鮑威爾主席提到前所未有的法律壓力便凸顯這點），令市場對美元在壓力期間的反應更添變數。在此環境下，黃金作為法定貨幣體系以外的資產更見優勢。值得注意的是，強勢並非單純體現於黃金。整個貴金屬市場，特別是白銀的走勢同樣矚目。



總括而言，該行認為近期金價表現印證了三大關鍵因素的影響：地緣政治風險、通脹走向未明，以及對央行獨立性的憂慮增加。這進一步反映黃金在資產組合中的策略性配置價值，而非僅作為短線交易工具。(wa)



