直播中 : 開市Good Morning - 北水勁撐港股 令港股走出方向？
26,532.24
-52.82
(-0.20%)
26,531
-39
(-0.15%)
低水1
9,089.02
-33.93
(-0.37%)
5,726.72
-19.58
(-0.34%)
847.36億
4,119.21
+2.27
(+0.055%)
4,711.36
-11.71
(-0.248%)
14,248.75
-6.38
(-0.045%)
2,657.99
-15.51
(-0.58%)
90,263.9400
+809.2100
(0.905%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9350
恒生指數
26,532.24
-52.82
(-0.20%)
期指
低水1
26,531
-39
(-0.15%)
國企指數
9,089.02
-33.93
(-0.37%)
科技指數
5,726.72
-19.58
(-0.34%)
大市成交
847.36億
股票
724.33億
(85.480%)
窩輪
35.23億
(4.157%)
牛熊證
87.81億
(10.362%)
即時更新：22/01/2026 10:27
可賣空股票總成交
2,228.64億
主板賣空
415.46億
(18.642%)
更新：21/01/2026 16:59
上証指數
成交：5,782.82億
4,119.21
+2.27
(+0.055%)
滬深300
4,711.36
-11.71
(-0.248%)
深証成指
14,248.75
-6.38
(-0.045%)
MSCI中國A50
2,657.99
-15.51
(-0.58%)
比特幣
資料由Binance提供
90,263.9400
+809.2100
(0.905%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9350
09992 泡泡瑪特00100 MINIMAX-WP00981 中芯國際02259 紫金黃金國際00005 滙豐控股00001 長和
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.65%
1個月
2.73%
3個月
2.83%
更新：21/01/2026 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
