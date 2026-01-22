22/01/2026 11:01

【議息前瞻】普徠仕料日本央行本周會議按兵不動，惟或較預期提早加息

《環富通基金頻道22日專訊》日本央行本周議息，普徠仕多元收益債券策略聯席基金經理鍾曉陽在會議前發表前瞻觀點，重點如下：



*近期日圓淡倉或面臨較大風險，日債市波動今年料延續*



單靠言論干預，難以逆轉日圓弱勢。雖然日本央行的政策步伐可能落後於形勢，或為日圓帶來更大下行壓力，但考慮到日圓相對其他主要貨幣表現遜色，加上當局有機會進行干預，近期日圓淡倉或面臨較大風險。



預料日本央行即將舉行的議息會議將按兵不動。市場普遍預期加息時間將落在6月或7月，但看來日本央行可能較預期提早加息。



另一方面，日本政府債券市場近期大幅波動，以長債尤甚。由於長債缺乏策略性配置資金支持，令價格走勢更為敏感，市況亦隨之波動。預計這種波動市況將在2026年延續。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。