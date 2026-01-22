26,561.99
-23.07
(-0.09%)
26,560
-10
(-0.04%)
低水2
9,093.47
-29.48
(-0.32%)
5,723.98
-22.32
(-0.39%)
1,315.23億
4,110.86
-6.08
(-0.148%)
4,701.22
-21.85
(-0.463%)
14,230.97
-24.16
(-0.169%)
2,652.94
-20.56
(-0.77%)
89,890.7500
+436.0200
(0.487%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9327
降醇速
可賣空股票總成交
2,228.64億
主板賣空
415.46億
(18.642%)
更新：21/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,986.55億
4,110.86
-6.08
(-0.148%)
滬深300
4,701.22
-21.85
(-0.463%)
深証成指
14,230.97
-24.16
(-0.169%)
MSCI中國A50
2,652.94
-20.56
(-0.77%)
比特幣
資料由Binance提供
89,890.7500
+436.0200
(0.487%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9327
查看更多「香港好去處」精彩內容

20
三月
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
大型盛事 展覽
銅鑼灣維多利亞公園｜2026年香港花卉展覽
推介度：
20/03/2026 - 29/03/2026
25
一月
沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹亮相圈表演 沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹亮相圈表演
大型盛事 文化藝術
沙田馬場｜年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹...
推介度：
25/01/2026
09992 泡泡瑪特00100 MINIMAX-WP00981 中芯國際02259 紫金黃金國際00005 滙豐控股00001 長和
最新重要數據
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.40%
公佈日期
21/01/2026 15:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
20/01/2026 15:00
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
19/01/2026 21:30
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.5751
電匯客戶賣出
4.5551
更新：22/01/2026 11:55:40
