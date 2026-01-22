22/01/2026 11:04

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 日本首相高市早苗提出減稅及增支，致國債孳息率上升

▷ 食品消費稅擬降至零，年減5萬億日圓財政收入

▷ 日本政府總債務達GDP229.6%，長期孳息率上行壓力增 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道22日專訊》景順日本環球市場策略師木下智夫指，日本首相高市早苗提出減稅的同時大幅增加政府開支，引發債券投資者憂慮。10年期日本國債孳息率由1月16日的2.18% 升至1月20日的2.35%，對這個一向被視為全球最穩定及安全的資產類別之一的日本國債而言，屬於大幅波動。高市首相於2026年推動經濟再通脹的政策，對日本股票及日圓有利，但對日本國債則構成壓力。*若食品減稅成永久措施，財政狀況將進一步承壓*在民意高企的情況下，高市首相於1月19日晚上宣布解散眾議院，冀望藉即將舉行的大選鞏固政治支持。同時，她公布選舉承諾，提出未來兩年將食品消費稅由現行的8%調降至零。該措施每年預計減少約5萬億日圓的財政收入，相當於日本2024年GDP的0.8%左右。由於當局未有交代相關減免的資金將如何填補，市場普遍認為政府將增加發債彌補缺口。此外，外界亦認為臨時性的食品減稅措施一旦實施，兩年後在政治層面上難以逆轉和恢復。若減稅最終成為永久措施，日本的財政狀況將進一步承壓。目前日本政府總債務已於2025年底達至GDP的229.6%。對日本財政前景的憂慮推動長期孳息率上行，而更高利息支出上升亦會反過來加劇財政壓力。*眾議院選舉將成關鍵變數，債市或有望逐步趨穩*目前，高市首相撤回減稅建議的可能性不高。市場焦點將轉向日本財務省或日本央行可能推出的穩定措施，包括由財務省回購長年期國債，以及日本央行調整量化緊縮步伐。若日本央行在1月 22至23日的貨幣政策會議上決議放慢縮表速度，這或有助穩定日本國債市場，但同時增加日圓進一步貶值的風險。展望未來，2月8日舉行的眾議院選舉結果將成為關鍵變數。當政治架構及政策方向於選舉過後變得更明朗，日本國債市場有望逐步趨於穩定。*經濟有望復甦利好日股，日圓仍具升值潛力*景順對日本股票的看法仍然正面。2026年在通脹壓力紓緩及實質工資回升的支持下，日本經濟有望在內需帶動下復甦，為日本股市表現提供良好環境。與債券投資者形成對比的是，股票投資者普遍對日本政府解散眾議院及刺激經濟的政策反應正面。相對而言，日本國債的投資風險正在上升，景順保持較審慎立場。至於日圓，景順維持原有觀點，認為隨著日美息差收窄，日圓仍具升值潛力，反映市場預期美聯儲減息及日本央行逐步政策正常化。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。