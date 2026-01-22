直播中 : 開市Good Morning - 北水勁撐港股 令港股走出方向？
直播中 : 開市Good Morning - 北水勁撐港股 令港股走出方向？
26,535.41
-49.65
(-0.19%)
26,531
-39
(-0.15%)
低水4
9,088.20
-34.75
(-0.38%)
5,726.24
-20.06
(-0.35%)
848.26億
4,118.41
+1.47
(+0.036%)
4,710.29
-12.78
(-0.271%)
14,242.65
-12.48
(-0.088%)
2,656.69
-16.81
(-0.63%)
90,263.9400
+809.2100
(0.905%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9350
恒生指數
26,535.41
-49.65
(-0.19%)
期指
低水4
26,531
-39
(-0.15%)
國企指數
9,088.20
-34.75
(-0.38%)
科技指數
5,726.24
-20.06
(-0.35%)
大市成交
848.26億
股票
725.23億
(85.495%)
窩輪
35.23億
(4.153%)
牛熊證
87.81億
(10.351%)
即時更新：22/01/2026 10:27
可賣空股票總成交
2,228.64億
主板賣空
415.46億
(18.642%)
更新：21/01/2026 16:59
上証指數
成交：5,794.30億
4,118.41
+1.47
(+0.036%)
滬深300
4,710.29
-12.78
(-0.271%)
深証成指
14,242.65
-12.48
(-0.088%)
MSCI中國A50
2,656.69
-16.81
(-0.63%)
比特幣
資料由Binance提供
90,263.9400
+809.2100
(0.905%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9350
09992 泡泡瑪特00100 MINIMAX-WP00981 中芯國際02259 紫金黃金國際00005 滙豐控股00001 長和



新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
20/01/2026 15:00
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
19/01/2026 21:30
歐元區-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.90%
公佈日期
19/01/2026 18:00
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.65%
1個月
2.73%
3個月
2.83%
更新：21/01/2026 11:15
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.0937
-0.0219
-0.240%
CHF 美元/瑞郎
0.7955
-0.0009
-0.108%
CAD 美元/加元
1.3829
-0.0014
-0.103%
更新：22/01/2026 10:25
最新
人氣
