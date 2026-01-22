22/01/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶5點子，報7.0019
《經濟通通訊社22日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0019，較上個交易日跌5點子，兩連跌，較市場預期偏弱322點子，上個交易日報7.0014。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0019
|+5.00
|1歐元/人民幣
|8.1537
|-208.00
|100日圓/人民幣
|4.4112
|+17.00
|1港元/人民幣
|0.8982
|+4.10
|1英鎊/人民幣
|9.3657
|-5.00
|1澳元/人民幣
|4.7138
|+240.00
|1紐元/人民幣
|4.0709
|+154.00
|1新加坡/人民幣
|5.4322
|+36.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7678
|-560.00
|1加元/人民幣
|5.0408
|+43.00
|1人民幣/林吉特
|0.5789
|-21.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.0553
|-1526.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3323
|-216.00
|1人民幣/韓元
|210.4500
|-196.00