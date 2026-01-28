27,826.91
+699.96
(+2.58%)
27,736
-81
(-0.29%)
低水91
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
3,615.23億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
89,350.9300
+100.9400
(0.113%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1210
恒生指數
27,826.91
+699.96
(+2.58%)
期指(夜)
低水91
27,736
-81
(-0.29%)
國企指數
9,512.24
+267.36
(+2.89%)
科技指數
5,900.16
+145.44
(+2.53%)
大市成交
3,615.23億
股票
3,348.45億
(92.621%)
窩輪
94.60億
(2.617%)
牛熊證
172.18億
(4.763%)
即時更新：28/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
3,192.33億
主板賣空
598.67億
(18.753%)
更新：28/01/2026 16:59
上証指數
成交：13,655.26億
4,151.24
+11.34
(+0.274%)
滬深300
4,717.99
+12.30
(+0.261%)
深証成指
14,342.89
+12.98
(+0.091%)
MSCI中國A50
2,667.74
+12.20
(+0.46%)
比特幣
資料由Binance提供
89,350.9300
+100.9400
(0.113%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1210
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
即將公佈經濟數據
美國-抵押貸款市場指數
即將公佈
28/01/2026 20:00
前值
14.10%
市場預測
--
加拿大-官方指標利率
即將公佈
28/01/2026 22:45
前值
2.25%
市場預測
2.25%
最新
人氣
