22/01/2026 11:29

【ＡＩ】百度發布文心大模型5.0正式版，訓練速度提升240%

《經濟通通訊社22日專訊》百度(09888)「文心Moment」大會今日在上海舉行。會上，百度發布文心大模型5.0正式版，其基於原生全模態建模，擁有2.4萬億參數，支持文本、圖像、音頻、視頻等多種信息理解輸出。



此前，文心5.0以1460分位列LMArena文本榜國內第一、全球第八，超過GPT-5.1-High、Gemini-2.5-Pro等多款國內外主流模型。



據百度副總裁、深度學習技術及應用國家工程研究中心副主任吳甜介紹，文心大模型5.0引入長程任務增強智能體技術，針對真實場景中複雜長任務數據稀缺的痛點，研發大規模環境與任務軌跡合成技術，構建專屬數據集。經測試，模型學習該數據集後，複雜長任務處理效果提升超20個百分點；在基建支持上，依託百度飛槳平台，文心5.0通過分離一步式訓練架構、五維混合併行訓練等技術，解決了全模態、超大規模、高稀疏MOE帶來的訓練難題，使訓練速度提升240%。



目前，文心5.0正式版已可在百度千帆平台調用，文心一言官網、百度慧播星及文心助手等其他百度AI產品也已接入。此前，百度文心助手月活已突破2億。(wn)