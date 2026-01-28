22/01/2026 17:18

【ＡＩ】月之暗面張予彤：Kimi僅用美國頂尖實驗室1%資源，打造出全球領先開源模型

《經濟通通訊社22日專訊》月之暗面(Kimi)總裁張予彤21日出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇2026年年會時表示，Kimi僅使用美國頂尖實驗室1%的資源，就開放出Kimi K2、Kimi K2 Thinking這樣全球領先的開源模型，甚至在部分性能上超越美國的頂尖閉源模型。



張予彤表示，「從創業第一天起我們就清醒地意識到，中國初創公司沒有隨意堆砌算力的條件。這迫使我們通過大量的基礎研究創新來換取極致的效率」。她透露，Kimi投入了大量精力將工程化思維引入研究環節，確保所有算法創新都能在生產系統中大規模穩定運行。



*Kimi即將發布新模型*



在論壇問答環節，當被問及今年是否會出現新的「中國AI時刻」時，張予彤笑著回應：「我們很快就會發布一個新模型。」(wn)