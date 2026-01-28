22/01/2026 14:53

【ＡＩ】機構：AI運算架構升級或推升存儲器市場產值2027年再創高峰

《經濟通通訊社22日專訊》據研究機構TrendForce集邦諮詢最新研究，AI的創新帶來市場結構性變化，數據的存取量持續擴大，除了依賴高帶寬、大容量且低延遲的DRAM產品配置，以支撐大型模型參數存取、長序列推理與多任務並行運作之外，NAND Flash也是高速數據流動的關鍵基礎元件，因此存儲器已成為AI基礎架構中不可或缺的關鍵資源。



在有限的產能之下必須達成更多的分配，帶動報價不斷上漲，連帶使得整體存儲器產業產值逐年創高，預估2026年達5516億美元，2027年則將再創高峰達8427億美元，年增53%。



綜觀整體存儲器市場，缺貨的市態尚未有緩解的可能，故合約價的話語權仍落在供應商端。展望未來，TrendForce認為，在AI服務器、高效能運算與企業級儲存需求長期支撐下，DRAM與NAND Flash合約價漲勢預期將延續至2027年，因此市場的營收成長動能有望延續至2027年。(ry)