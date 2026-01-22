22/01/2026 17:53

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 潘功勝稱今年降準降息仍有空間

▷ 年初已實施優化結構性貨幣政策工具

▷ 人行將加強金融市場監管與匯率穩定 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社22日專訊》官媒《新華社》今日發布人民銀行行長潘功勝專訪文章。潘功勝介紹，今年人行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟穩定增長、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，發揮增量政策和存量政策集成效應，為經濟穩定增長、高質量發展和金融市場穩定運行營造良好的貨幣金融環境，為實現「十五五」良好開局提供有力的金融支撐。總量政策方面，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。今年降準降息還有一定的空間。人行還將做好利率政策執行和監督，促進社會綜合融資成本低位運行。結構性政策方面，人行已在今年初先行出台一批貨幣金融政策，對結構性貨幣政策工具的政策要素作了優化完善。*加強債券、外匯、貨幣、票據、黃金等市場監督管理*在利率上，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點。在類型上，單設1萬億元（人民幣．下同）民營企業再貸款，合併設立科技創新與民營企業債券風險分擔工具。在額度上，增加支農支小再貸款額度5000億元至4.35萬億元，增加科技創新和技術改造再貸款額度4000億元至1.2萬億元。在支持範圍上，拓展碳減排支持工具、服務消費與養老再貸款這兩項工具的支持領域。這些政策已落地實施。與此同時，人行還要繼續維護好金融市場的平穩運行。做好預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。加強債券市場、外匯市場、貨幣市場、票據市場、黃金市場監督管理。建立在特定情景下向非銀機構提供流動性的機制性安排。繼續用好支持資本市場的兩項貨幣政策工具，支持資本市場穩定發展。(sl)