22/01/2026 16:46

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升22點子，報6.9628

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9628，較上個交易日4時30分收盤價升22點子，全日在6.9615至6.9648之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌12點子，報6.9604。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0019，較上個交易日跌5點子，兩連跌，較市場預期偏弱322點子。監管層繼續過濾單邊預期，短期中間價或無法升破7元關口。



市場人士表示，特朗普突然撤回就格陵蘭島的關稅威脅，美歐緊張關係暫時緩解，美元走勢企穩反彈，不過市場偏向結匯格局繼續為人民幣提供助力，短期料延續緩慢走升態勢。



招行研究院最新觀點指出，當前美元處於多空交織局面，預計美元指數仍將運行在去年下半年以來96-101的震盪區間當中。對於人民幣來說，在結匯潮的推動下，預計匯率仍偏強。(sl)