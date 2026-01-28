22/01/2026 11:35

【ＡＩ】百川智能時隔9天升級發布M3 Plus新模型，API調用降價70%

《經濟通通訊社22日專訊》據《新浪科技》報道，內地「AI六小虎」之一百川智能剛在上周二(13日)發布新一代開源醫療增強大語言模型Baichuan-M3，時隔僅9天，今日再發布Baichuan-M3 Plus模型（簡稱「M3 Plus」），指M3 Plus在醫療問答準確性、可靠性上較M3進一步提升，再次刷新醫療模型低幻覺世界紀錄。



據悉，在幻覺率上，M3 Plus相較於M3模型大幅下降，在Halluciation Rate評測中由M3的3.5幻覺率，降低至M3 Plus的2.6。在M3 Plus發布會現場實測環節，百川智能對比了多家內地主流AI醫療模型產品，結果顯示，在多家同行在回答問題引用源、專業表述方式均存在不同程度迷惑性的情況下，接入M3 Plus的百小應取得了最為準確的回答結果。



此外，M3 Plus還打破了模型能力越強成本越高的難題，實現API調用降價70%，為規模化應用掃清障礙。(sl)