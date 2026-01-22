22/01/2026 10:14

【特朗普當政】特朗普達沃斯論壇美國經濟方面言論要點

《經濟通通訊社22日專訊》美國總統特朗普周三（21日）在瑞士達沃斯世界經濟論壇演說，談到一系列經濟問題。以下是要點：



*關稅和貿易政策*



特朗普表示，他的政策已促使工廠建設蓬勃發展，並與多個國家達成有利於美國的貿易協議。特朗普稱，關稅已將美國的月度貿易逆差削減77%，且沒有導致通貨膨脹。



*住房可負擔性*



特朗普表示：「住房是為人建的，不是為公司建的。美國不會成為一個租客之國。」



*信用卡*



特朗普重申他對信用卡利率設定臨時上限的呼籲。他表示正要求國會為信用卡利率設定10%的上限，為期一年。



*汽油價格*



他表示，在許多州，汽油價格已經達到或低於每加侖1.99美元。



*藥品價格*



特朗普表示，他的醫療健康政策將使美國的藥品成本降低90%或更多，「取決於你的計算方式。」



*國防工業*



他重申限制國防公司進行股票回購的努力。國防公司將用這筆錢來建造製造廠，以加速軍事裝備的生產。(rc)