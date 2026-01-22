22/01/2026 08:18

萬國黃金(03939)所羅門礦山被不明者闖入損毀機械正調查，強調生產營運正常

《經濟通通訊社22日專訊》萬國黃金集團(03939)公布，於本周二（20日），子公司金岭礦業位於所羅門群島中部島嶼瓜達爾卡納爾島的金礦發生一宗縱火事件。一群身份不明者闖入金岭礦露天採礦場，破壞金岭礦業機械設備。事件中十餘台機械設備遭受不同程度損毀。未造成人員損傷。繼事件發生後，金岭礦業正配合警員及土地所有者酋長，以調查事件根源，並查明責任人。該集團指，所羅門群島運營的金岭礦生產營運正常。



該集團指，近期所羅門政府加強礦區管理，決定取締非法淘金行為，並要求非法淘金者撤離礦區。金岭礦業近月來一直與所羅門群島皇家警察部隊及周邊土地所有者合作，共同管理礦業租賃區內的非法採礦活動。現階段人員及周邊社區並無立即性安全風險。該集團將繼續關注事件進展，進一步加強礦區安全防護措施，確保人員生命安全和資產安全，同時也將與所羅門方政府保持密切溝通，推動事件妥善解決，保障項目正常運營。



該集團指，金岭礦業持有金岭項目的採礦許可證及勘探許可證，該項目涉及開發及營運位於瓜達爾卡納爾島的金礦，該島位於所羅門群島首都霍尼亞拉東南約30公里處。(wh)