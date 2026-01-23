23/01/2026 16:45

《經濟通通訊社23日專訊》隨著地緣政治緊張局勢降溫及美國經濟數據向好，美股昨日（22日）全線造好，三大指數連續第二個交易日上揚。道指收市升306.78點或0.63%，報49384.01點；標普500指數升37.73點或0.55%，報6913.35點；納指升211.2點或0.91%，報23436.02點。港股方面，恒生指數收市報26749，升119點或0.4%，成交2409億元。各國重要經濟活動方面，今日本港時間5:30pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員格林發表講話。晚上6:00pm，歐洲央行總裁拉加德參加世界經濟論壇活動；同一時間，關於全球經濟前景的專題討論會於達沃斯召開。數據方面，今日5:00pm，歐元區公布1月綜合採購經理人指數，料由51.5升至51.9；1月服務業採購經理人指數料由52.4升至52.6。5:30pm，英國公布1月製造業採購經理人指數，料維持於50.6；1月綜合採購經理人指數料由51.4升至51.5；1月服務業採購經理人指數料由51.4升至51.7。今晚10:45pm，美國公布1月製造業採購經理人指數，料由51.8升至52；1月綜合採購經理人指數料由52.7升至53；1月服務業採購經理人指數料由52.5升至52.9。11:00pm，美國公布11月領先指標，跌幅料由0.3%收窄至0.2%；1月密歇根大學消費者信心指數料由52.9升至54。(wa)