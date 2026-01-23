26,749.51
+119.55
(+0.45%)
4,136.16
+13.58
(+0.329%)
4,702.50
-21.21
(-0.449%)
14,439.66
+112.61
(+0.786%)
89,087.0300
-472.6500
(-0.528%)
23/01/2026 18:05
美匯指數報98.320，關注美國1月製造業及服務業PMI初值
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.320
|98.359
|-0.039
最新美元匯價
|貨幣名稱
|18:00報價
|17:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.98/02
|158.13/17
|158.40/44
|歐元/美元
|1.1734/38
|1.1739/43
|1.1754/58
|英鎊/美元
|1.3528/32
|1.3499/03
|1.3500/04
|美元/瑞郎
|0.7908/12
|0.7902/06
|0.7889/93
|美元/加元
|1.3790/94
|1.3785/89
|1.3785/89
|澳元/美元
|0.6838/42
|0.6845/49
|0.6840/44
|紐元/美元
|0.5896/00
|0.5904/08
|0.5925/29
|美元/人民幣
|6.9627/31
|6.9628/32
|6.9734/38
|美元/港元
|7.7976/80
|7.7977/81
|7.7967/71
*上述報價只供參考用