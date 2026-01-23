直播中 : 開市Good Morning - 憧憬內地再減息降準 港股有運行？
直播中 : 開市Good Morning - 憧憬內地再減息降準 港股有運行？
26,859.97
+230.01
(+0.86%)
26,875
+229
(+0.86%)
高水15
9,192.53
+78.23
(+0.86%)
5,811.47
+49.03
(+0.85%)
212.22億
4,129.90
+7.32
(+0.178%)
4,729.33
+5.62
(+0.119%)
14,363.93
+36.88
(+0.257%)
2,662.84
-8.08
(-0.30%)
89,702.8400
+143.1600
(0.160%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9291
降醇速
