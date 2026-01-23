直播中 : 開市Good Morning - 憧憬內地再減息降準 港股有運行？
26,855.77
+225.81
(+0.85%)
26,867
+221
(+0.83%)
高水11
9,190.75
+76.45
(+0.84%)
5,809.94
+47.50
(+0.82%)
217.86億
4,131.31
+8.73
(+0.212%)
4,729.18
+5.47
(+0.116%)
14,355.46
+28.41
(+0.198%)
2,661.71
-9.21
(-0.34%)
89,694.2800
+134.6000
(0.150%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9291
可賣空股票總成交
2,080.55億
主板賣空
353.83億
(17.007%)
更新：22/01/2026 16:59
09992 泡泡瑪特00100 MINIMAX-WP00941 中國移動00006 電能實業00008 電訊盈科02259 紫金黃金國際
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
89,694.28
+134.60
+0.150%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,958.8900
+6.1900
+0.210%
A 柚子幣
0.1108
+0.0016
+1.465%
更新：23/01/2026 09:30
最新重要數據
澳洲-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
22/01/2026 08:30
南韓-國內生產總值(年率)
公佈值
1.50%
公佈日期
22/01/2026 07:00
南韓-國內生產總值(季率)
公佈值
-0.30%
公佈日期
22/01/2026 07:00
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,948.4500
-10.0300
-0.202%
XAG 白銀現貨
98.3579
+1.4234
+1.468%
更新：23/01/2026 09:30
最新
人氣
