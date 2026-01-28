23/01/2026 09:17

【ＡＩ】蘋果據報押注AI穿戴裝置，擬明年推智能胸針

《經濟通通訊社23日專訊》據The Information報道，蘋果(US.AAPL)正積極開發繼Vision Pro後的全新產品線，秘密研發一款主打人工智能的穿戴式裝置。據悉該產品外形類似AirTag，具備拍攝與語音交互功能，內部定調為挑戰OpenAI及前設計總監Jony Ive同類產品的戰略部署。



該裝置擬報最快可望於2027年面世，首批出貨目標定為2000萬部，顯示蘋果對其「後iPhone時代」的硬件布局充滿信心。



據報這款代號尚未公開的AI穿戴裝置，設計理念回歸極簡主義。消息指該裝置將搭載雙鏡頭系統，包括一個標準鏡頭及一個廣角鏡頭，不僅能拍攝高解像度照片與影片，更核心的功能是作為AI的「眼睛」，實時捕捉並分析佩戴者周圍的環境資訊。



此外，裝置內置了三個麥克風陣列與揚聲器，確保在嘈雜環境中仍能精準拾取語音指令，並進行流暢的AI對話。(kk)