23/01/2026 09:21

【外圍經濟】馬斯克擬報擬推進SpaceX 7月上市，估值達1.5萬億美元

《經濟通通訊社23日專訊》據彭博社消息透露，馬斯克正加速推進旗下太空探索巨企SpaceX的上市計劃。消息指，SpaceX正與投行密切接觸，目標鎖定於今年7月前完成首次公開招股(IPO)，其目標估值高達1.5萬億美元，若成事將有望挑戰沙特阿美，成為史上規模最大的IPO之一。



SpaceX在2025年底的一輪內部股票回購中，其每股價格已攀升至421美元，推動公司估值達到8000億美元，一舉超越OpenAI的5000億美元估值，重奪全球最高價值私營企業的寶座。



知情人士透露，此次急於上市的主要動力源於馬斯克對現金流的迫切需求，以支持其日益龐大的太空版圖。華爾街對此反應熱烈，多位分析師形容這將是2026年最重要的資本市場盛事。​(kk）