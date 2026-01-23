23/01/2026 10:25

【外圍經濟】日本央行即將公布利率，財相開腔救市，稱降低消費稅時機未定

《經濟通通訊社23日專訊》日本央行即將於日內公布2026年首次議息會決策。在高市早苗當天較早前正式決定解散眾院的情況下，市場高度關注日本金融市場會否再次出現大幅波動，並波及全球市場。



為此，日本財相片山皋月於日央公布利率前，開腔穩市場情緒，稱：「降低消費稅的時機和如何彌補收入尚未確定。」其言論變相為高市有意暫停消費稅的競選議題降溫。



*日本銀行業界對高市減稅表達擔憂*



據共同社報道，日本銀行業界亦對高市的減稅政策表達擔憂。三井住友銀行行長福留朗裕透露，在達沃斯會議上遭到外國參會者大量提問，要求日本政府在財政運營上負起責任。



有不願透露姓名日本銀行業高層直指：「希望政府不要輕易減稅，而是將資金用於日本經濟的增長及投資。」(jf)