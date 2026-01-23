23/01/2026 16:44

《本港經濟》11%受訪者預期2026年第一季業務狀況較上季佳

《經濟通通訊社23日專訊》政府統計處今日發表今年第季業務展望按季統計調查的結果。綜合是項統計調查所涵蓋的行業而言，預期2026年第一季的業務狀況較上一季為佳的受訪者(11%)比預期較差者(14%)所佔的比例為低。



按行業分析，在大部分涵蓋行業中，受訪者總體而言預期2026年第一季的業務狀況較2025年第四季為差或大致維持不變。尤其在建造業和住宿及膳食服務業中，有顯著較多的受訪者預期2026年第一季其業務狀況較2025年第四季為差。



另一方面，在金融及保險業中，預期其業務狀況較佳的受訪者則比預期較差者顯著為多。



政府發言人表示，2026年第一季大型企業的整體短期業務前景大致平穩，而整體招聘意欲呈輕微放緩。展望未來，發言人指出，香港經濟保持良好勢頭會為本地營商氣氛提供支持。同時，政府會對外圍環境的各種不確定性保持警覺。(ul)