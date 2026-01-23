23/01/2026 08:19

【開市Ｇｏ】美上修GDP增速美股再揚，阿里分拆平頭哥，小米加碼回購

1、隨著地緣政治緊張局勢降溫及美國經濟數據向好，美股周四(22日)全線造好。市場避險情緒顯著消退，刺激三大指數連續第二個交易日上揚。道指收市升306.78點，或0.63%，報49384.01點；標普500指數升37.73點，或0.55%，報6913.35點；納指升211.2點，或0.91%，報23436.02點。中國金龍指數升123點。日經期貨截至上午8時06分跌300點。



2、去年11月美國PCE物價指數按月升0.2%，按年升2.8%；核心PCE按月升0.2%，按年升幅同樣為2.8%，兩項均符合經濟學家預期。



3、美國2025年第三季GDP環比年率上修至4.4%，較初值4.3%微升0.1個百分點，創兩年來最強增長，第二季增長為3.8%。



4、美國總統特朗普稱若歐洲拋售美國資產，將採取「重大報復行動」。歐洲議會擬重啟美歐貿易協議表決程序，初步投票或於近日進行。



5、據悉特朗普的格陵蘭島協議框架包括部署美國飛彈、採礦權及加強北約存在，北約秘書長則表示格陵蘭主權問題未列議程。



6、特朗普稱與烏克蘭總統澤連斯基會晤順利，澤連斯基批評歐洲盟友空談，並表示周五美烏俄三方會談將聚焦烏東領土控制問題。



7、特朗普表示已完成聯儲會主席候選人面試，心中已有合適人選。



8、日本央行周五將公布利率決定，市場預計在首相高市早苗承諾擴大財政支出後，央行將維持利率不變，但留意會後議息聲明。



9、中國央行行長潘功勝表示，今年仍有一定降準降息空間，將靈活高效運用多種貨幣政策工具。



10、據彭博報道，阿里巴巴計劃將晶片業務平頭哥重組為由員工持股的公司，並考慮啟動IPO，但具體上市時間表仍未明朗。



11、據報，蘋果正開發繼Vision Pro後的新產品線，研發一款主打人工智能的穿戴式裝置，擬最快於2027年面世，首批出貨目標2000萬部。



12、據彭博消息，馬斯克加速推進SpaceX上市計劃，目標於7月前完成IPO，估值高達1.5萬億美元，或成史上最大規模IPO之一。





【焦點股】



阿里巴巴(09988) GPU概念股：百度(09888)、壁仞科技(06082)、天數智芯(09903)

- 市場消息指集團決定支持旗下全資晶片公司平頭哥(T-Head)獨立上市

- 阿里美股ADR收升逾5%



小米集團(01810)

- 委經紀商今起回購B類普通股，金額不超過25億元



晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、ASMPT(00522)

- 英特爾季度營收和利潤展望均低於預期，仍受製造環節問題困擾，股價盤後一度重挫13%



車股：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、理想汽車(02015)

- 中國乘聯分會預計1月狹義乘用車零售同比小幅增長，環比下降約20%



金礦股：招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)

- 金價升穿4900美元關口創新高；高盛將2026年底黃金目標價上調至5400美元



蘋概股：舜宇光學(02382)、比亞迪電子(00285)、丘鈦科技(01478)

- 蘋果據報正開發一款主打人工智能的穿戴式裝置



新世界(00017)

- 據報旗下「11 Skies」多個租戶撤出，包括同系周大福珠寶



滙豐控股(00005)

- 據報滙豐主席利伯特將陪同英國首相施紀賢訪華



人形機械人股：臥安(06600)、優必選(09880)、越疆(02432)

- 馬斯克表示計劃明年面向公眾銷售Optimus機械人



兆易創新(03986)

- 料全年淨利潤16.1億人民幣，按年升46%



復星醫藥(02196)

- 擬分拆疫苗研發及產銷公司復星安特金於香港主板上市



優必選(09880)

- 出資3億人民幣聯廣西柳州政府成立合夥企業，投資智能機械人產業鏈



微創醫療(00853)

- 料全年由虧轉賺，淨利潤不低於2000萬美元



雲知聲(09678)

-與廣西政府合作，建立中國－東盟人工智能應用中心



莊臣控股(01955)

- 香港營業地點被廉署搜查，3名僱員涉犯法被拘留，今早復牌



三花智控(02050)

- 董事長張亞波及5名高層計劃下月起減持不超1021萬A股



腦動極光(06681)

- 擬以先舊後新形式折讓約12%配股，籌資5億元





【油金報價】



紐約期油下調0.10%，報每桶59.60美元



布倫特期油下跌1.29%，報每桶64.40美元



黃金現貨上漲0.45%，報每盎司4958.39美元



紐約期金上漲0.93%，報每盎司4958.61美元