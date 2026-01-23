26,745.66
+115.70
(+0.43%)
4,136.16
+13.58
(+0.329%)
4,702.50
-21.21
(-0.449%)
14,439.66
+112.61
(+0.786%)
89,632.4800
+72.8000
(0.081%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,953.0200
-5.4600
-0.110%
23/01/2026 15:04
美元兌日圓報158.87，日本央行維持利率0.75%不變符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|98.405
|98.359
|0.046
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.85/89
|158.61/65
|158.40/44
|歐元/美元
|1.1741/45
|1.1749/53
|1.1754/58
|英鎊/美元
|1.3482/86
|1.3496/00
|1.3500/04
|美元/瑞郎
|0.7903/07
|0.7899/03
|0.7889/93
|美元/加元
|1.3789/93
|1.3787/91
|1.3785/89
|澳元/美元
|0.6848/52
|0.6847/51
|0.6840/44
|紐元/美元
|0.5908/12
|0.5909/13
|0.5925/29
|美元/人民幣
|6.9637/41
|6.9633/37
|6.9734/38
|美元/港元
|7.7979/83
|7.7979/83
|7.7967/71
上述報價只供參考用