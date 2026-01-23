23/01/2026 19:06

《再戰明天》日本公布同時及領先指標，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社23日專訊》日本公布同時及領先指標，及美國公布耐用品訂單等數據，料為下周一（26日）市場焦點。



*德國公布IFO-企業信心指數*



下周一澳洲假期休市。各國沒重要經濟活動。數據方面，下周一1:00pm（本港時間．下同），日本公布11月同時指標；11月領先指標。5:00pm，德國公布1月IFO-企業信心指數，料由87.6升至88.2。9:30pm，美國公布11月耐用品訂單，料由下滑2.2%改善至升3%。11:30pm，美國公布1月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



在本港，下周二（27日）公布業績的公司有:靛藍星(08373)等。



下周三（28日）公布業績的公司有:新東方-S(09901)等。



下周四（29日）公布業績的公司有:天成控股(02110)等。



下周五（30日）公布業績的公司有:恒隆地產(00101)等。



此外，下周日維立志博-B(09887)將有基石投資者持股解禁。(wa)