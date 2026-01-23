23/01/2026 11:28

據報SpaceX選定美銀、高盛、摩通及大摩任其IPO牽頭行

《經濟通通訊社23日專訊》據英國《金融時報》引述消息報道，馬斯克火箭與衛星公司SpaceX已選定4家銀行擔任首次公開募股的牽頭行，讓美國銀行、高盛集團、摩根大通和摩根士丹利擔任高級承銷角色。



報道亦指出，其他銀行也可能參與SpaceX的IPO，目前尚未做出最終決定。上述銀行均拒絕向金融時報置評，而SpaceX也暫未回應。SpaceX在12月告知員工，公司正進入「靜默期」，要求員工避免討論IPO事宜，是為擬上市公司在預期首次亮相前幾個月必須遵守的監管要求。



另較早前《彭博》引述消息指，SpaceX計劃最早今年進行IPO，融資額將遠超300億美元，該交易對公司的估值約為1.5萬億美元，若成事將有望挑戰沙特阿美，成為史上規模最大的IPO之一。(rh)