23/01/2026 11:41

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 2.16786 +8 一周 2.39869 -11.667 兩周 2.56441 -16.297 一個月 2.79292 -1.113 兩個月 2.85 +2.202 三個月 2.88506 -2.06 六個月 2.93506 -0.899 一年 3 -

《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息由升轉跌報2.79292厘，跌1.113基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.88506厘，跌2.06基點。隔夜息報2.16786厘，升8基點；一周拆息跌11.667基點，報2.39869厘，兩周則跌16.297基點，報2.56441厘。長息方面，六個月拆息跌0.899基點，報2.93506厘，一年期則無升跌，報3厘。港元匯價今日在7.7983-7.7965之間上落，最新報7.7982。資料來源：香港銀行公會