23/01/2026 11:41
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息報2.79厘
《經濟通通訊社23日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息由升轉跌報2.79292厘，跌1.113基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.88506厘，跌2.06基點。
隔夜息報2.16786厘，升8基點；一周拆息跌11.667基點，報2.39869厘，兩周則跌16.297基點，報2.56441厘。長息方面，六個月拆息跌0.899基點，報2.93506厘，一年期則無升跌，報3厘。
港元匯價今日在7.7983-7.7965之間上落，最新報7.7982。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.16786
|+8
|一周
|2.39869
|-11.667
|兩周
|2.56441
|-16.297
|一個月
|2.79292
|-1.113
|兩個月
|2.85
|+2.202
|三個月
|2.88506
|-2.06
|六個月
|2.93506
|-0.899
|一年
|3
|-
資料來源：香港銀行公會