23/01/2026 10:04

【議息前瞻】安聯：日本央行料維持利率不變，續對日本股票持正面看法

《環富通基金頻道23日專訊》安聯環球投資全球多元資產首席投資總監Gregor M.A. Hirt 在日本央行本月會議公布結果前，就該央行的決策預測與投資展望發表評論，重點如下：



*日本央行料按兵不動，日圓走軟之影響成會議關鍵*



- 預期日本央行在即將舉行的會議上將維持政策利率不變。

- 是次會議將發表新的經濟展望報告，投資者會密切留意「增長與通脹組合」的修訂。考慮到高市早苗政府增加財政支出，經濟增長預測或會適度上調。

- 展望報告及行長植田和男就日圓再度走軟的評論將受市場矚目。然而，該行預料植田將避免對往後的加息路徑作出強硬表態。這種審慎態度短期內或令市場失望，並使匯市干預的風險維持在高位。

- 資產配置方面，比起全球其他市場，該行繼續對日本股票持正面看法，同時維持看淡日本政府債券。(hl)



*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。