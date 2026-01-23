23/01/2026 10:06

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ DWS預期2026年全球股市風險資產表現有利

《環富通基金頻道23日專訊》DWS全球首席投資總監Vincenzo Vedda表示，2026年全球股市前景樂觀。預期投資環境將有利於風險資產（如股票及企業債券）表現。利好因素包括經濟增長溫和、融資環境良好，以及整體中性至寬鬆的貨幣政策，特別是在美國。Vedda亦預期歐洲的框架條件將保持穩定，並受惠於政府投資計劃，尤其是德國的相關措施。通脹增速放緩亦對投資環境有利。除歐美以外，Vedda亦看好亞洲前景：主要經濟體正日益依靠科技作為增長引擎，國民收入持續上升，經濟改革意願亦見增強。Vedda續稱，整體上全球股票具備雙位數回報潛力。不過，他提醒投資者注意美國股市存在過度集中於少數股票的風險。Vedda強調，全球分散投資仍是任何投資策略中不可或缺的核心要素。該行投資策略師認為短期內還有兩個潛在風險值得留意：基金經理的現金比率已降至歷史低位，以及市場情緒極度樂觀，均屬典型的反向指標。然而，Vedda認為從全年來看企業盈利預期增長將有不俗表現，並預期美國企業盈利增長超過10%。至於過去數月市場熱烈討論的回調風險，例如AI熱潮主要受惠股因產能過剩或過度投資而引發的回落，他視之為戰略性的進場機會，而非永久離場的訊號。*美國消費者對經濟支撐力度意外強勁，美國料再減息歐洲或按兵不動*美國居民的消費意願強勁，使得美國經濟在第三季度的增長達到4.3%，遠超預期。AI相關投資及進一步減息料將繼續推動2026年美國經濟增長。在歐洲，與美國的貿易衝突影響預計不會像初期擔憂般嚴重，但2026年歐洲經濟增長預期僅為美國的一半。聯儲局料將審慎延續減息進程。預期至2026年12月將再有兩次減息。歐洲央行料將繼續維持穩健方針，暫無充分理由促使當局在2026年改變利率。若多項貿易衝突再度加劇，或限制聯儲局透過減息刺激經濟的空間。對股市而言，關鍵在於AI領域的高額投資能否真正轉化為相應的生產力增長，特別是在美國市場。DWS對美股前景保持樂觀，當中較看好部分科技股、公用事業股及銀行股。能源供應商有望受惠於AI所帶動的用電需求增長。惟部分超級巨企的估值偏高，以及市場已大致反映減息預期，或為潛在風險因素。*歐股估值吸引小型股具潛力，日股短期回調或是買入機會*該行預期歐洲企業盈利將錄得個位數增長，並且涵蓋所有行業。雖然整體增長速度無法與美國相比，但估值吸引，且對科技股依賴度較低，能發揮分散投資的優勢。部分歐洲小型股有望受惠於經濟好轉。日本受惠於穩健的工資增長、旅遊需求強勁，以及央行料續推進利率政策正常化。然而，潛在日圓升值及關稅負擔，或對這個出口主導的經濟體造成影響。部分優質股票若出現短期回調，或可視為吸納機會。*美元兌歐元料趨穩，黃金需求料維持強勁惟價格升勢放緩*外匯方面，該行預期歐元兌美元不會持續升值。美元或會在現水平企穩，而美國經濟增長前景相對更佳，亦有望支撐美元。資金由美元流向歐元的情況未如市場預期般顯著。黃金預料將持續受追捧。聯儲局於12月減息後，流入黃金ETF的資金持續增長。聯儲局將進一步減息的預期，以及投資者持續視黃金為風險對沖工具的需求，均有望支撐金價。然而，不再預期金價會如過去12個月般快速上漲。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。