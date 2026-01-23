26,756.83
+126.87
(+0.48%)
26,763
+117
(+0.44%)
高水6
9,157.62
+43.32
(+0.48%)
5,776.09
+13.65
(+0.24%)
1,081.04億
4,137.46
+14.88
(+0.361%)
4,717.20
-6.51
(-0.138%)
14,381.52
+54.47
(+0.380%)
2,649.75
-21.17
(-0.79%)
89,680.1000
+120.4200
(0.134%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9290
恒生指數
26,756.83
+126.87
(+0.48%)
期指
高水6
26,763
+117
(+0.44%)
國企指數
9,157.62
+43.32
(+0.48%)
科技指數
5,776.09
+13.65
(+0.24%)
大市成交
1,081.04億
股票
925.54億
(85.616%)
窩輪
51.48億
(4.762%)
牛熊證
104.01億
(9.621%)
即時更新：23/01/2026 11:07
可賣空股票總成交
2,080.55億
主板賣空
353.83億
(17.007%)
更新：22/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,249.89億
4,137.46
+14.88
(+0.361%)
滬深300
4,717.20
-6.51
(-0.138%)
深証成指
14,381.52
+54.47
(+0.380%)
MSCI中國A50
2,649.75
-21.17
(-0.79%)
比特幣
資料由Binance提供
89,680.1000
+120.4200
(0.134%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9290
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,955.7200
-2.7600
-0.056%
XAG 白銀現貨
98.8479
+1.9134
+1.974%
更新：23/01/2026 11:05
最新重要數據
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
4.40%
公佈日期
22/01/2026 21:30
台灣-失業率
公佈值
3.35%
公佈日期
22/01/2026 16:00
澳洲-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
22/01/2026 08:30
