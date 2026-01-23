26,749.51
+119.55
(+0.45%)
26,659
-59
(-0.22%)
低水91
9,160.81
+46.51
(+0.51%)
5,798.01
+35.57
(+0.62%)
2,408.72億
4,136.16
+13.58
(+0.329%)
4,702.50
-21.21
(-0.449%)
14,439.66
+112.61
(+0.786%)
2,638.29
-32.63
(-1.22%)
89,131.7100
-427.9700
(-0.478%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9440
恒生指數
26,749.51
+119.55
(+0.45%)
期指(夜)
低水91
26,659
-59
(-0.22%)
國企指數
9,160.81
+46.51
(+0.51%)
科技指數
5,798.01
+35.57
(+0.62%)
大市成交
2,408.72億
股票
2,220.43億
(92.183%)
窩輪
72.88億
(3.026%)
牛熊證
115.42億
(4.792%)
即時更新：23/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,116.54億
主板賣空
329.63億
(15.574%)
更新：23/01/2026 16:59
上証指數
成交：13,368.57億
4,136.16
+13.58
(+0.329%)
滬深300
4,702.50
-21.21
(-0.449%)
深証成指
14,439.66
+112.61
(+0.786%)
MSCI中國A50
2,638.29
-32.63
(-1.22%)
比特幣
資料由Binance提供
89,131.7100
-427.9700
(-0.478%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9440
即將公佈經濟數據
俄羅斯-出口
即將公佈
23/01/2026 21:00
前值
361.00億
市場預測
--
俄羅斯-進口
即將公佈
23/01/2026 21:00
前值
250.00億
市場預測
--
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.17%
1個月
2.79%
3個月
2.89%
更新：23/01/2026 11:15
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6451
更新：23/01/2026 18:45:13
最新
人氣
