《環富通基金頻道23日專訊》保誠集團旗下投資機構瀚亞投資(Eastspring Investments)近日發布2026年第一季度展望報告，其多資產投資組合解決方案團隊對宏觀經濟及風險資產的近期觀點保持樂觀。報告指出，短期內（3個月戰術投資視野）風險資產前景正面，主要受經濟數據支持及預期美聯儲局降息提振，足以抵銷2026年美國GDP增長放緩的部分壓力。在宏觀經濟層面，美國及亞洲部分地區的增長預期將獲刺激措施及AI相關支出支撐，尤其在上半年的表現。雖然美國就業創造放緩構成正面增長展望的主要風險，但團隊認為持續經濟增長將帶動就業反彈的機會正逐步增加。與美國形成對比，中國經濟動能減弱，2025年上半年GDP增長超過5%，但第四季度已降至4.5%，消費及投資勢頭疲弱。不過，瀚亞投資預測2026年中國GDP增長將回升至4.8%，主要動力來自政府刺激措施。預計中國人民銀行將於第二季度進一步寬鬆，包括下調政策利率及存款準備金率。更關鍵的是，3月有望公布新一輪財政刺激，主要針對基礎設施投資及「新經濟」重點領域，料將為經濟注入新動力。亞洲另一大經濟體--印度方面，該行對其2026年GDP增長預測為6.6%。報告預期消費耐用品及房地產市場將在未來數季逐步復甦。同時，印度與美國達成貿易協議的可能性持續存在，該協議有望降低關稅並促進出口進一步回暖，為經濟增添外需支持。資產配置策略上，瀚亞投資維持對風險資產的建設性看法。亞洲及新興市場股票定位良好，新興市場債務則提供吸引人的收益，且有望受投資者對高收益硬通貨債務的需求推動。印度方面，信貸增長近期回升，顯示印度儲備銀行先前100個基點的降息已有效傳導至更寬鬆的金融環境。此趨勢料將延續，支持國內需求復甦，並帶動耐用品及房地產相關行業的企業盈利增長。美國信貸市場方面，雖然信用利差看似收緊，但從收益率角度估值更具吸引力。團隊認為，投資者將繼續增持美國固定收益資產，因整體收益率誘人，儘管增持速度可能較近年放緩。總體而言，瀚亞投資認為當前經濟數據仍具支持性，預期中的美聯儲局降息將提供緩衝，風險資產短期內維持正面格局。中國的財政及貨幣雙重刺激、印度的消費及出口復甦，以及AI支出帶動的增長動能，均為亞洲及新興市場提供結構性支撐。投資者宜關注政策落地時機及就業數據變化，以把握策略性機會。(hl)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。