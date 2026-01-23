23/01/2026 09:19
【聚焦人幣】人民幣中間價升90點子報6.9929，創逾兩年半新高
《經濟通通訊社23日專訊》監管延續過濾舉措緩和人民幣上漲勢頭。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9929，較上個交易日升90點子，止兩連跌，創2023年5月17日以來逾兩年半新高，較市場預期偏弱448點子，上個交易日報7.0019。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.9929
|-90.00
|1歐元/人民幣
|8.1900
|+363.00
|100日圓/人民幣
|4.4010
|-102.00
|1港元/人民幣
|0.8968
|-14.40
|1英鎊/人民幣
|9.3981
|+324.00
|1澳元/人民幣
|4.7529
|+391.00
|1紐元/人民幣
|4.1078
|+369.00
|1新加坡/人民幣
|5.4419
|+97.00
|1瑞郎/人民幣
|8.8266
|+588.00
|1加元/人民幣
|5.0470
|+62.00
|1人民幣/林吉特
|0.5778
|-10.60
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.9025
|-1528.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3169
|-154.00
|1人民幣/韓元
|210.5900
|+14.00