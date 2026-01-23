23/01/2026 17:06

《神州經脈》滬深股市今日（23日）集體收升，滬綜指揚0.33%收報4136.16點，深成指也升0.79%，創業板指升0.63%；兩市全天成交額重上3萬億水平，錄3.08萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日放量3935億元或14.6%。回顧本周，滬指保持窄幅震盪，全周升0.83%，扭轉上周跌勢。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9642，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子，全日在6.9580至6.9666之間波動。交易員稱境內人民幣市場結匯偏多，中資大行持續買入美元平衡了供求。今日人民幣兌一美元中間價報6.9929，為2023年5月18日以來首次升破7關口，較上個交易日升90點子，止兩連跌，並創2023年5月17日以來逾兩年半新高，較市場預期偏弱448點子。*今日新聞精選*1. TikTok發布公告稱，已成立TikTok美國數據安全合資有限責任公司（TikTok USDS Joint Venture LLC），負責TikTok美國的數據保護、算法安全、內容審核及軟件保障。該合資公司由甲骨文、銀湖資本、阿聯酋投資公司MGX各持股15%；其他投資者包括海納國際集團關聯企業Vastmere戰略投資有限責任公司、Alpha Wave Partners等。字節跳動保留19.9%的股份，仍然是合資公司最大單一股東。2. 美國總統特朗普當地時間22日在空軍一號上表示，他將於4月訪問中國。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會回應稱，「我目前沒有可以提供的信息」，但強調中美關係穩定發展，符合兩國人民共同利益，也符合國際社會共同期待。元首外交對中美關係發揮著不可替代的引領作用。另外，對英國首相施紀賢計劃下周訪問北京，郭嘉昆回應「會適時發布消息」。3. 據《彭博》報道，中國內地監管當局正考慮收緊內地企業在港上市的標準。知情人士稱，中國證監會一直在討論提高追求H股上市企業的監管和合規門檻，其中一項潛在措施是設定最低市值限制，公開上市的內地企業尋求在港雙重上市將面臨更多審查。一間內地券商獲指引，對尋求在港雙重上市的內地企業設定市值門檻為300億元。《彭博》認為，上述舉措將冷卻本港新股熱潮。4. 據《彭博》計算，中國人民銀行今年1月已透過較長期限的流動性工具，向銀行體系注入創紀錄的資金，強化貨幣寬鬆承諾，並以充裕的流動性支撐市場。人行本月已向銀行淨投放1萬億元人民幣的中長期流動性，創下歷史新高。相關措施包括3個月、6個月的買斷式逆回購操作（淨投放3000億元），以及最新的一年期中期借貸便利(MLF)（淨投放7000億元）。5. 據《路透》援引知情人士透露，中國最快將於下個月推出以人民幣計價的液化天然氣(LNG)期貨合約，從而減少進口商在對沖價格波動時對西方國家的依賴。該衍生產品將在上海期貨交易所上市。上海期貨交易所和中證監沒有回應《路透》的置評請求。6. 由《新華社》及騰訊視頻出品的節目《揚聲》今日播出對泡泡瑪特創始人王寧的專訪。王寧表示，潮玩是一種能為大家提供情緒價值的產品；消費市場正在發生深刻變化，人們購買的不僅是物品的功能或品質，更是一種情感的共鳴與確認。被問及如果市場不再喜歡LABUBU會如何，王寧稱希望產品能成為全世界一個時代的回憶，又形容泡泡瑪特產品已成為代表中國的「土特產」。7. 外電報道指，特斯拉CEO馬斯克稱需駕駛員監督的FSD（Full Self-Driving）系統最快下個月在中國獲批，不過，特斯拉中國有關負責人最新回應稱，「沒有相關消息可以提供」。該負責人同時表示，特斯拉FSD在中國市場的推進工作暫無新進展可以披露。8. 據內媒引述知情人士報道，英偉達行政總裁黃仁勳計劃未來幾天內訪華，並將於下周一出席在北京舉行的公司聚會。黃仁勳通常每年都會安排這個時間訪華，在春節假期前去中國參加公司聚會。據報黃仁勳還將與潛在買家會面，討論近期將美國批准出口的英偉達晶片供應到市場過程中所遇到的物流難題。(sl)