23/01/2026 09:34

【ＡＩ】宇樹科技：去年人形機器人實際出貨量超5500台，量產下線超6500台

《經濟通通訊社23日專訊》昨晚，宇樹科技官方微信公眾號發布關於2025年銷量數據的澄清稱，過去一個月，網上流傳著很多關於宇樹科技2025年出貨數量的不實信息。2025全年人形機器人實際出貨量超5500台，本體量產下線超6500台。上述均為宇樹純人形機器人的數量，不含雙臂輪式等其他機器人產品。



宇樹科技表示，5500台是指實際出售發貨給終端客戶的數量，並非訂單數量，訂單數量更高。其強調，此前從未對外告知過2025年的銷售數據。



宇樹科技還表示，目前各種機器人形態多樣，建議大家勿把不同類型的機器人數量，直接合併在一起對比。



1月初，全球市場研究機構Omdia發布《通用具身機器人市場雷達報告》。報告預估的2025年各廠商機器人出貨量排名中，智元機器人以5168台位列第一，宇樹則以4200台位列第二。宇樹此次公布的銷量數據，比該數字要多出1000餘台。(wn)