26,746.92
+116.96
(+0.44%)
26,755
+109
(+0.41%)
高水8
9,163.66
+49.36
(+0.54%)
5,799.27
+36.83
(+0.64%)
2,152.93億
4,136.16
+13.58
(+0.329%)
4,702.50
-21.21
(-0.449%)
14,439.66
+112.61
(+0.786%)
2,638.29
-32.63
(-1.22%)
89,604.4700
+44.7900
(0.050%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9150
可賣空股票總成交
1,061.95億
主板賣空
147.95億
(13.932%)
半日數據，更新：23/01/2026 12:40
上証指數
成交：13,368.57億
4,136.16
+13.58
(+0.329%)
滬深300
4,702.50
-21.21
(-0.449%)
深証成指
14,439.66
+112.61
(+0.786%)
MSCI中國A50
2,638.29
-32.63
(-1.22%)
比特幣
資料由Binance提供
89,604.4700
+44.7900
(0.050%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9150
