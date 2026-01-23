23/01/2026 11:05

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.3960 -1.70 1周 1.4910 -0.60 2周 1.5770 -1.30 1個月 1.5577 +0.07 3個月 1.5980 +0.00 6個月 1.6150 -0.10 9個月 1.6290 -0.37 1年 1.6441 -0.17

《經濟通通訊社23日專訊》人民銀行公布，今日進行1250億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.4%。公開市場今日有867億元逆回購到期，即今日淨投放383億元。人行本周共進行11810億元逆回購，對沖本周逆回購到期量9515億元，即人行全周放水共2295億元。另外，人行今日將開展9000億元中期借貸便利（MLF）操作，期限為1年期。1月有2000億元MLF到期，即人行通過MLF淨投放7000億元，是人行連續11個月加量操作MLF。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1個月升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(sl)