23/01/2026 09:35

【聚焦人幣】人民幣中間價時隔兩年半升破7，即期開市貶2點子報6.9630

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.9929，為2023年5月18日以來升破7關口，較上個交易日升90點子，止兩連跌，創逾兩年半新高，較市場預期偏弱448點子。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開2點子，報6.9630，上個交易日即期匯率收盤報6.9628。



離岸人民幣兌美元(CNH)在中間價公布後一度抽升逾百點子，高見6.9535。



分析指，客盤結匯偏多持續助力市場價走升，中間價在兩日回調後終於升破7元關口，料帶動市場做多情緒。



人民銀行行長潘功勝接受《新華社》訪問時表示，今年繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，繼續維護好金融市場的平穩運行。靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，今年降準降息還有一定的空間。做好預期管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。(sl)