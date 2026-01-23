23/01/2026 16:53

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌14點子，報6.9642

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9642，較上個交易日4時30分收盤價跌14點子，全日在6.9580至6.9666之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升28點子，報6.9620。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9929，為2023年5月18日以來首次升破7關口，較上個交易日升90點子，止兩連跌，創2023年5月17日以來逾兩年半新高，較市場預期偏弱448點子。



*中資大行持續買入美元平衡供求*



《彭博》指，在季節性結匯和美元走弱背景下，中間價破7或體現官方容忍人民幣在市場供求下出現進一步升值。即期匯率日內保持穩定，交易員稱境內人民幣市場結匯偏多，中資大行持續買入美元平衡了供求。



《路透》則分析，美國總統特朗普年初以來的政策操作引發市場「賣出美國」情緒，中國資產的熱度則有增無減。其中人民幣兌美元中間價時隔逾兩年半再度升破7元關口，股市亦在開年以來持續升溫。不過監管維穩意願更濃，希望人民幣匯率和股市均「慢牛」而非「瘋牛」。



市場人士指出，春節前市場的偏結匯格局可能延續，但節後走勢存疑，為避免市場波動過大影響經濟復甦，人民幣即期的整體升勢料有限。(sl)

