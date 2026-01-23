26,751.25
+121.29
(+0.46%)
26,760
+114
(+0.43%)
高水9
9,156.66
+42.36
(+0.46%)
5,775.22
+12.78
(+0.22%)
1,082.70億
4,137.71
+15.13
(+0.367%)
4,717.73
-5.98
(-0.127%)
14,385.69
+58.64
(+0.409%)
2,649.99
-20.93
(-0.78%)
89,704.4400
+144.7600
(0.162%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9290
推廣【降醇速】環保裝$199只限22-23/1
恒生指數
26,751.25
+121.29
(+0.46%)
期指
高水9
26,760
+114
(+0.43%)
國企指數
9,156.66
+42.36
(+0.46%)
科技指數
5,775.22
+12.78
(+0.22%)
大市成交
1,082.70億
股票
927.21億
(85.638%)
窩輪
51.48億
(4.755%)
牛熊證
104.01億
(9.607%)
即時更新：23/01/2026 11:07
可賣空股票總成交
2,080.55億
主板賣空
353.83億
(17.007%)
更新：22/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,262.09億
4,137.71
+15.13
(+0.367%)
滬深300
4,717.73
-5.98
(-0.127%)
深証成指
14,385.69
+58.64
(+0.409%)
MSCI中國A50
2,649.99
-20.93
(-0.78%)
比特幣
資料由Binance提供
89,704.4400
+144.7600
(0.162%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9290
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

買鞋注意|女子穿LV運動鞋10分鐘磨腳破皮紅腫，整形手術後求...
醫學通識 健康解「迷」

買鞋注意|女子穿LV運動鞋10分鐘磨腳破皮紅腫，整形手術後求...
天氣預報|周二大寒急降溫！周四市區11度、新界低至4度+「濕...
熱話

天氣預報|周二大寒急降溫！周四市區11度、新界低至4度+「濕...
hot talk 1點鐘

港股力守三底 後市點行？
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09992 泡泡瑪特00100 MINIMAX-WP00941 中國移動00006 電能實業00008 電訊盈科02259 紫金黃金國際
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,955.8600
-2.6200
-0.053%
XAG 白銀現貨
98.8467
+1.9122
+1.973%
更新：23/01/2026 11:05
評論
最新重要數據
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
4.40%
公佈日期
22/01/2026 21:30
台灣-失業率
公佈值
3.35%
公佈日期
22/01/2026 16:00
澳洲-失業率
公佈值
4.10%
公佈日期
22/01/2026 08:30
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處