23/01/2026 11:05

【聚焦人幣】去年熊貓債發行規模1633億元，同比增15.6%

《經濟通通訊社23日專訊》據官媒引述中國銀行間市場交易商協會數據報道，2025年是熊貓債市場正式建立的二十周年，全年經交易商協會註冊熊貓債共計發行1633.1億元(人民幣．下同)，同比增長15.6%。截至2025年年末，累計共有80家境外機構發行熊貓債8657億元，存續規模達3187.8億元，同比增長37%，有力支持了債券市場跨境投融資與人民幣跨境使用。



此外，數據顯示，截至2025年11月末，銀行間市場熊貓債的境外投資者持有佔比達14.8%，是中國債券市場中境外持有比例最高的品種。



數據並顯示，境外發行人過去一年積極參與綠色、可持續及科創主題債券發行，相關GSSS及科創熊貓債共發行182億元，佔全年發行總額的11.1%。同時，中長期限債券發行佔比顯著提升至79%，為實體經濟注入更多長期穩定資金。(sl)