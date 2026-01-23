23/01/2026 11:42

【聚焦人幣】星展：人民幣升勢屬追落後，料減少人行貨幣寬鬆掣肘

《經濟通通訊社23日專訊》人民幣兌美元中間價今日升破7關口，創逾兩年半新高。星展香港環球金融市場策略師李若凡表示，人民幣的強勢主要受資金流入內地市場，以及經常帳盈餘創下歷史新高所推動，而人民銀行亦不介意人民幣稍為偏強，避免被美國指控操控匯率同時，亦可以推進人民幣國際化。實際上，去年人民幣表現仍落後於一些主要貨幣，現時的升勢更接近是追落後。



李若凡又指，人民幣偏強可能會減少人行在推動貨幣寬鬆政策時的掣肘，但人行減息同時，美聯儲未必會不斷放寬貨幣政策，令人民幣兌美元因息差關係而無法再走強，預計今年人行下調貸款市場報價利率(LPR)幅度有25點子。李若凡表示，對今年人民幣匯價走勢維持仍然偏弱的預測，而短線有機會在兌美元6.9至6.93關口。(sl)