23/01/2026 13:54

【聚焦數據】廣東去年社會融資規模增量2.78萬億元，同比多增3661億

《經濟通通訊社23日專訊》人民銀行廣東省分行今日舉行2025年廣東省金融運行形勢新聞發布會。會上表示，2025年全年，廣東社會融資規模增量為2.78萬億元(人民幣．下同)，同比多增3661億元。



從結構看，一是貸款保持平穩較快增長，人民幣和外幣貸款累計增加1.34萬億元、同比多增2382億元，佔社會融資規模增量的比重為48.2%、同比提高2.6個百分點。



二是政府債券融資規模持續擴大，地方政府債券淨融資6163億元、同比多增807億元，佔社會融資規模增量的比重為22.2%，與2024年基本持平。



三是企業直接融資增長加快，企業通過發行債券、股票等方式直接融資3539億元、同比多增1050億元，佔社會融資規模增量的比重為12.7%、同比提高2.4個百分點。(sl)