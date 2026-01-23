23/01/2026 15:21

【人行操作】人行強化貨幣寬鬆承諾，1月中長期投放創紀錄達萬億元

《經濟通通訊社23日專訊》據《彭博》計算，中國人民銀行今年1月已透過較長期限的流動性工具，向銀行體系注入創紀錄的資金，強化貨幣寬鬆承諾，並以充裕的流動性支撐市場。



人行本月已向銀行淨投放1萬億元人民幣的中長期流動性，創下歷史新高。相關措施包括3個月、6個月的買斷式逆回購操作（淨投放3000億元），以及最新的一年期中期借貸便利(MLF)（淨投放7000億元）。



《彭博》指，資金供給增加，加上近期人行行長潘功勝關於進一步寬鬆空間的表態，凸顯貨幣政策持續支持仍受疲弱內需困擾的經濟。隨著2月中旬農曆新年假期臨近，銀行的現金需求亦預計會上升。



中信證券首席經濟學家明明表示，人行的投放對於確保春節假期前流動性充裕至關重要，明確釋放寬鬆政策信號，並穩定市場情緒。明明又指，MLF大額淨投放，主要是為了應對春節前的流動性需求，體現央行對資金面的呵護態度。預計今年上半年降準降息都有可能。(sl)