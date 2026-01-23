23/01/2026 08:34

【ＡＩ】英特爾在盤後交易中大跌，營收預期低於預測及需要應對生產問題

《經濟通通訊社23日專訊》英特爾股價在盤後交易中一度重挫13%，至47.25美元，CEO陳立武提供的營收預期低於分析師預測，並警告稱公司在應對生產問題。



英特爾表示，第一季度營收預計在117億美元至127億美元之間。該區間的中值低於分析師此前預測的126億美元。該公司預計，不計特定項目，每股純利將實現盈虧平衡。華爾街此前預測該公司每股純利為8美仙。



第四季度，營收下降4.1%至137億美元。不計部分項目，每股純利為0.15美元。分析師此前估計銷售額為134億美元，平均每股純利為9美仙。



*陳立武：公司需要時間和決心扭轉局面*



英特爾對第一季度的營收和盈利預期均遠低於華爾街預測。在與分析師的電話會議上，陳立武表示，公司需要時間和決心才能扭轉局面，此番言論導致股價進一步下跌。生產環節的障礙阻礙公司復甦，令原本期待新產品能帶來更大提振的投資者失望。



陳立武在接受採訪時表示，需求相當強勁，公司正在努力解決生產問題。「我們的產量和生產製造水平沒有達到我的標準，我們需要改進這一點。」(rc)