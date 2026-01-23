26,754.03
+124.07
(+0.47%)
26,765
+119
(+0.45%)
高水11
9,156.97
+42.67
(+0.47%)
5,775.88
+13.44
(+0.23%)
1,084.76億
4,137.45
+14.87
(+0.361%)
4,717.93
-5.78
(-0.122%)
14,383.97
+56.92
(+0.397%)
2,650.53
-20.39
(-0.76%)
89,676.0800
+116.4000
(0.130%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9290
恒生指數
26,754.03
+124.07
(+0.47%)
期指
高水11
26,765
+119
(+0.45%)
國企指數
9,156.97
+42.67
(+0.47%)
科技指數
5,775.88
+13.44
(+0.23%)
大市成交
1,084.76億
股票
929.26億
(85.665%)
窩輪
51.48億
(4.746%)
牛熊證
104.01億
(9.588%)
即時更新：23/01/2026 11:08
可賣空股票總成交
2,080.55億
主板賣空
353.83億
(17.007%)
更新：22/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,277.30億
4,137.45
+14.87
(+0.361%)
滬深300
4,717.93
-5.78
(-0.122%)
深証成指
14,383.97
+56.92
(+0.397%)
MSCI中國A50
2,650.53
-20.39
(-0.76%)
比特幣
資料由Binance提供
89,676.0800
+116.4000
(0.130%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9290
