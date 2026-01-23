23/01/2026 09:43

【風雲人物】摩根大通CEO戴蒙去年薪酬提高10.3%，至4300萬美元

《經濟通通訊社23日專訊》執掌摩根大通20年的CEO戴蒙，去年薪酬連花紅漲逾10%，到4300萬美元。不過，他面臨總統特朗普的50億美元民事訴訟，將捲入冗長官司。



據周四（22日）的備案文件，摩通董事會授予戴蒙150萬美元的基本工資，和4150萬美元的花紅，總額比2024年增長10.3%。



*特朗普入稟向摩通及戴蒙索償*



與此同時，美國總統特朗普周四正式向摩通及戴蒙提出訴訟，指控該行出於政治動機，停止向其本人及相關企業提供銀行服務，構成所謂的「去銀行化」，並索償最少50億美元。



特朗普代表律師向法院提交入稟狀，指控摩通及戴蒙涉及商業誹謗、違反默示的誠信與公平交易義務，並指控戴蒙違反佛羅里達州的《反不公平及欺詐性貿易行為法》。



針對有關指控，摩通發聲明回應指，訴訟缺乏理據，重申銀行有權在法庭上抗辯，並強調該行從未亦不會因政治或宗教立場而關閉客戶賬戶。(rc)