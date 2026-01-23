23/01/2026 11:31

【風雲人物】馬斯克首次亮相達沃斯論壇，宣稱Robotaxi年內將在美國廣泛推出

《經濟通通訊社23日專訊》馬斯克周四（22日）首次亮相達沃斯論壇，與貝萊德CEO芬克對談。



他透露，特斯拉(US.TSLA)的自動駕駛技術數周內有望獲得歐洲批准。特斯拉將在2026年底前，在美國建造一張覆蓋廣泛的無人駕駛的士網路。



*未來機械人數量將超過人類*



馬斯克在談到機械人的話題時表示，特斯拉明年將推出人形機械人銷售業務。他認為未來機械人數量將超過人類，每個人都將擁有自己的機械人，機械人會完全滿足人類的所有需求，協助人類照顧父母、子女及寵物。



*今年實現火箭完全可重複使用*



火箭方面，馬斯克表示，SpaceX今年可望實現火箭的完全可重複使用，進入太空的成本將降低100倍，將大型衛星送入太空的成本會變得非常低。(rc)